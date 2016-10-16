Россиянку задержали в Афинах при попытке провезти 2 млн евро под одеждой

В Международном аэропорту Афин имени Элефтериоса Венизелоса была задержана гражданка России,которая попыталась провезти с 2,2 млн евро, не указанных в декларации. Об этом сообщает греческий портал Ta Nea.

Рейс из Москвы, на борту которого находилась женщина с деньгами, прибыл в Афины 15 октября.

Валюта обнаружилась под одеждой и в багаже пассажирки.

В настоящее время деньги изъяты.

Сейчас россиянке грозит штраф в 25 процентов от незадекларированной суммы или в размере 553 375 евро. Если же законное происхождение средств доказано не будет, то их конфискуют.