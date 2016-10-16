Участники встречи по Сирии заявили о необходимости сохранить ее целостность

Во время встречи по ситуации в Сирии в «узком формате» с участием представителей России, США, Ирана, Катара, Саудовской Аравии, Турции, Египта, Ирака, Иордании, а также спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, ее участники высказались за сохранение целостности Сирии и ее независимости. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Участники переговоров обсудили, в основном, задачи, которые необходимо выполнить для восстановления режима прекращения огня в Сирии в контексте договоренностей от 9 сентября.

Все стороны в ходе переговоров сошлись а том, что Сирия должна остаться целостным, независимым и светским государством.

Помимо прочего, российская делегация в лице главы МИДа Сергея Лаврова подчеркнула необходимость отделить отряды «умеренной» оппозиции от боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшей «Джебхат ан-Нусры», организация запрещена вРФ) и других связанных с ней группировок, и продолжить спецоперацию против боевиков «Исламского государства» (также запрещена в РФ) и «Джебхат Фатх аш-Шам».