Самолет-разведчик США пролетел рядом с Крымом

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk провел разведывательный полет недалеко от Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на порталы, которые отслеживают перемещение военной авиации.

В частности, самолет приближался к полуострову со стороны Украины и Черного моря

Полет был произведен 15 октября. Разведчик стартовал с базы Сигонелла на Сицилии. Он подлетел к Крыму с запада, со стороны Черного моря, находясь на высоте 15,5 тысячи метров. После этого летательный аппарат вошел в воздушное пространство Украины в районе Николаевской области и начал двигаться на восток через Херсон и Мелитополь.

Стоит отметить, что RQ-4 Global Hawk может производить разведывательные действия на глубину до 300 километров. Соответственно, беспилотник мог наблюдать за ситуацией в Донбассе. К примеру, у Мелитополя он на 217 километров приблизился к линии разграничения под Донецком. Аппарат может находиться в разведывательном полете непрерывно до 30 часов на высоте 15-18 тысяч метров.