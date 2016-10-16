В Сирии ИГ выбили из «города Апокалипсиса»

Умеренным сирийским повстанцам удалось выбить террористов «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) из города Дабик на севере Сирии. Об этом сообщает Reuters.

«Миф ДАИШ о великой битве в Дабике развенчан», – заявил представитель Свободной сирийской армии.

Повстанцев при наступлении поддержали турецкая авиация и артиллерия.

Согласно идеологии ИГ, Дабик является городом, в котором, в соответствии с Кораном, должна произойти битва между «Римом» и «халифатом» перед концом света.