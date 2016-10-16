В Дербенте объявлен режим КТО

В дагестанском районе Дербент объявили режим контртеррористической операции. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 20.00 мск руководителем оперативного штаба в Дагестане принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ города Дербента», — заявил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время в регионе ведут розыски боевиков и их пособников.

Отметим, что несколько дней назад в Карабудахкентском районе Дагестана был уничтожен главарь банды, которую признали причастной к убийствам.