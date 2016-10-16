Россияне стали меньше доверять экономическим новостям

Россияне стали проявлять меньше доверия к сообщениям СМИ. Около половины опрошенных заявили, что у них не вызывают доверия новости из сферы российской экономики, передает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

Таким образом, с августа прошлого года число тех, кто не доверяет сообщениям СМИ, выросло с 41% до 51%, одновременно число доверяющих медиа упало с 40% до 31%.

По мнению 46% респондентов, что пресса необъективно освещает ситуацию в экономике страны. Об обратном заявили 32%. Как отметили 61% участников исследования, журналисты не дают полной информации о положении дел в экономике.

За последний год число следящих за экономическими новостями снизилось с 42% до 30%.