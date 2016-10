Аппараты ExoMars отделились друг от друга на подлете к Марсу

Европейское космическое агентство сообщило о том, что два аппарата миссии ExoMars успешно отделились друг от друга. Теперь они продолжают полет к Марсу по отдельности.

Речь идет о спускаемом аппарате Schiaparelli и орбитальном модуле Trace Gas Orbiter (TGO).

Согласно эксперименту, отделение Schiaparelli от TGO должно было произойти в 14:42 по Гринвичу (17:42 мск). Факт отделения был подтвержден спустя 20 минут. Сигнал об операции шел до Земли 9 минут 36 секунд.

Отметим, сотрудник ЕКА Пьер ранее продемонстрировал процесс разделения аппаратов.

