В Воронеже при беспорядках на футбольном матче пострадали фанаты

В Воронеже 15 октября на Центральном стадионе профсоюзов во время футбольного матча произошли беспорядки среди фанатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом матча между фанатами клубов «Факел» и «Динамо» в самом центре города произошла драка. В момент столкновений неизвестные развязали стрельбу, около десяти человек получили травмы, в том числе, полицейский. Четыре человека были госпитализированы.

Позднее драки продолжились на трибунах. В какой-то момент матч пришлось остановить. Беспорядки удалось пресечь силами сотрудников полиции, СОБРа и ОМОНа.

Всего в ходе беспорядков были задержаны 9 участников конфликта. В отношении них составлены административные материалы.

Когда обстановка на трибунах стабилизировалась, матч доиграли со счетом 2:1 в пользу «Факела».