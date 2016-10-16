Следствие проверит нападение рыбаков из КНДР на пограничников РФ

В Приморье 16 октября доставят рыбаков из КНДР, которые ранее напали на российских пограничников. В настоящее время они находятся на борту пограничного корабля ФСБ России, передает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого пограничного УФСБ.

«Сегодня в течение дня корабль пойдет к Приморью, здесь уже будет проводиться разбирательство. На борту есть судовой врач, который оказывает помощь», — отметил он.

Ранее рыбопромысловое судно из КНДР было остановлено в исключительной экономической зоне России в Приморье. Когда пограничники начали его досмотр, северокорейские рыбаки ранили одного из россиян, вследствие чего сотрудникам ФСБ пришлось применить оружие. Ранения получили девять членов экипажа, а один из них позднее скончался. По данным ФСБ, рыбаки незаконно добывали водные биоресурсы.

В настоящее время Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), сообщает ТАСС.