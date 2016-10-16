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16 октября 2016, 13:50
Лондон патриарх Кирилл РПЦ

Патриарх Кирилл освятил собор в Лондоне

Патриарх Кирилл освящает диораму "Великое стояние на Угре" во Владимирском скиту. Сентябрь 2014 гоад
Патриарх Кирилл освящает диораму "Великое стояние на Угре" во Владимирском скиту. Сентябрь 2014 гоад
Фото: С. Власов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Кирилл принял участие в церемонии освящения Успенского кафедрального собора в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Собор вновь открылся после реконструкции. Патриарх Кирилл возглавил в нем богослужение. 

Помимо прочего, патриарх освятил колокола и фрески собора.

Во время божественной литургии Кирилл упомянул «всех святых, в земле Британской просиявших».

В церемонии освящения также приняли участие архиепископ Кентерберрийский Джастин Уэлби и принц Майкл Кентский.

На церемонию пришли несколько сотен прихожан.

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