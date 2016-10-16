Патриарх Кирилл освятил собор в Лондоне

Патриарх Кирилл принял участие в церемонии освящения Успенского кафедрального собора в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Собор вновь открылся после реконструкции. Патриарх Кирилл возглавил в нем богослужение.

Помимо прочего, патриарх освятил колокола и фрески собора.

Во время божественной литургии Кирилл упомянул «всех святых, в земле Британской просиявших».

В церемонии освящения также приняли участие архиепископ Кентерберрийский Джастин Уэлби и принц Майкл Кентский.

На церемонию пришли несколько сотен прихожан.