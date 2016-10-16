16 октября 2016, 13:50
Патриарх Кирилл освятил собор в Лондоне
Патриарх Кирилл принял участие в церемонии освящения Успенского кафедрального собора в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости.
Собор вновь открылся после реконструкции. Патриарх Кирилл возглавил в нем богослужение.
Помимо прочего, патриарх освятил колокола и фрески собора.
Во время божественной литургии Кирилл упомянул «всех святых, в земле Британской просиявших».
В церемонии освящения также приняли участие архиепископ Кентерберрийский Джастин Уэлби и принц Майкл Кентский.
На церемонию пришли несколько сотен прихожан.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое