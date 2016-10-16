Мемория. Андрей Кофод

16 октября 1855 года родился землеустроитель Андрей Кофод, идеолог столыпинской аграрной реформы

Личное дело

Андрей Андреевич Кофод (Карл Андреас, 1855—1948) родился в Сканнерборге (Дания) в многодетной семье фармацевта. Пойти по стопам отца мальчик не захотел, поскольку с детства имел склонность к сельскому хозяйству. В школе учился без особого интереса и зачастую числился в отстающих, хотя экзамены всегда сдавал на «отлично». После школы в течение полутора лет изучал сельское хозяйство в имении отца, затем поступил в Королевскую ветеринарную и сельскохозяйственную академию в Копенгагене, которую окончил в 1875 году. В течение двух лет отработал помощником управляющего, выполняя, по его собственным словам, «невероятно примитивную работу по имению». После окончания практических курсов по ведению молочных хозяйств Карл пробыл ещё некоторое время управляющим и волею случая летом 1878 года уехал в Россию.

В 1880—1886 годах был управляющим имения в Титово в Калужской губернии. В 1887—1889 годах служил оценщиком в Обществе взаимного поземельного кредита, с 1889 года — в Дворянском земельном банке и его отделениях в Самаре.

Со временем Кофод приобрел репутацию незаменимого специалиста по трудным случаям. В 1892 году принял русское подданство. В том же году завистники добились его перевода в «тьмутаракань» — закавказское отделение Дворянского земельного банка в Тифлисе, где он проработал девять лет.

В 1901 Кофод получил назначение в Могилёв, где, наконец «нашёл то, чего ещё недоставало, чтобы начать агитационную кампанию за разверстание… — русские деревни, разверставшиеся по собственной инициативе крестьян». Белорусские крестьяне заинтересовались способом единоличного ведения полевого хозяйства, применяемого латышами, и сами выработали новый, оригинальный порядок деления земель (земельные торги, где земля была средством платежа, а землемер был аукционистом) и «разверстались», то есть «выделились» из общины. По наблюдениям Кофода, практически все первые разверстания прошли безукоризненно в геодезическом и агрономическом отношении, поскольку предпринимались после тщательных обсуждений, тогда как последующие разверстания оставляли желать лучшего, ибо были во многом веянием моды. Впрочем, этот опыт саморазверстаний оставался неизвестным по причине непонимания его значения (социального и экономического) административным аппаратом России.

На материалах, собранных в белорусских губерниях, Кофод написал и опубликовал ряд статей по земельному вопросу, которые обобщил в монографии «Крестьянские хутора на надельной земле». Эти работы во многом предопределили методологию и практическую программу деятельности созданных в ходе столыпинской аграрной реформы года землеустроительных комиссий.

1 апреля 1904 года на заседании Императорского Географического общества коллежский секретарь Андрей Кофод доложил о результатах своих исследований по разверстанию. Его выводы были доброжелательно встречены и опубликованы. Благодаря содействию министра финансов С. Ю. Витте Кофод смог заниматься исключительно своими исследованиями — он был освобожден от служебных обязанностей с сохранением жалованья. С ноября 1905 года его назначили исправляющим должность чиновника особых поручений при главноуправляющем землеустройством и земледелием (утверждён в этой должности в 1907 году). В том же году, оставаясь номинально оценщиком Могилёвского отделения Дворянского банка, по поручению Земского отдела Министерства внутренних дел выехал в зарубежную командировку для изучения системы разверстания земель. В ходе этой поездки Кофод побывал в Голландии, Бельгии, Люксембурге, Австрии, Франции и Пруссии, чтобы ознакомиться на практике с ходом и результатами разверстания. По её итогам издал обзор «Борьба с чересполосицей в России и за границей» (1906) и «Землеустройство в законодательствах Западной Европы и Финляндии» (1912).

По возвращении в октябре 1906 года Кофод знакомится с П. А. Столыпиным. В итоге он вошел в одну из групп, созданных для объяснения причин, хода и задач правительственных реформ в области земельного вопроса населению и администрации российских губерний. В качестве чиновника особых поручений принимал деятельное участие в подготовке, пропаганде и проведении столыпинской аграрной реформы.

По глубокому убеждению Кофода, разверстание могло осуществляться только постепенно, так как оно требовало роспуска общины, этого столпа крестьянства в России. Даже после отмены крепостного права в 1861 году община по прежнему рассматривалась как специфически русский способ защиты сельского населения от индустриализации.

С февраля 1908 года Кофод в должности ревизора землеустройства возглавлял инструкторскую часть Комитета по землеустроительным делам. В 1912 году был назначен членом этого комитета. В этом качестве лично укомплектовал штат инструкторов, много ездил по стране, контролируя ход землеустроительных работ в регионах. В 1914 году в работе «Русское землеустройство» описал ход аграрной реформы и подвёл её итоги, а также перевёл и издал критическую брошюру О. А. Аухагена «Критика русской земельной реформы».

С началом Первой мировой войны Андрей Кофод осенью 1914 года был командирован в занятую русскими войсками Галицию для изучения состояния сельского хозяйства. После создания Министерства земледелия России состоял членом совета при министре.

После отречения Николая II в 1917 году перешёл на службу в дипломатические и международные гуманитарные организации. С сентября 1917 года служил в московском отделении посольства Дании; занимался помощью австро-венгерским военнопленным по линии датского Красного Креста. С этой целью в 1918 году отправился в краткосрочную командировку в Сибирь, где застрял на два года: отсидел несколько месяцев в Тобольской каторжной тюрьме по обвинению в шпионаже, а после освобождения исполнял обязанности датского министра-резидента в Омске.

Летом 1920 вернулся в Москву и, получив датское подданство, уехал из России на Родину. С 1921 года — атташе по вопросам земледелия в посольствах Дании в лимитрофных прибалтийских государствах. С 1924 по 1931 год — атташе по сельскому хозяйству посольства Дании в СССР. Весной 1931 года был отозван по настоянию советских властей.

В 1932 году дважды ездил в Югославию, где провёл в общей сложности 3 месяца, объездив всю страну вместе с датским посланником. По итогам этой поездки выпустил книгу о разверстании, переведённую на сербский язык. В 1933—1935 годах занимался изучением земельных отношений и историей разверстания в Западной Европе, после чего выпустил соответствующую монографию на датском языке. Летом 1936 и 1937 годов ездил в Румынию и Бессарабию, где также знакомился с аграрной ситуацией. Работы Кофода заинтересовали и Министерство земледелия Германии, издавшее его труды под названием «Berichte über Landwirtschaft: Einzelhof oder Dorf» («Хутор или деревня»).

В ноябре 1939 года опубликовал в двух крупнейших датских изданиях статьи, в которых позитивно оценивал выход СССР к прежним границам Российской империи вслед за принятием прибалтийских государств в состав Союза.

Скончался Андрей Кофод 7 февраля 1948 года в возрасте 92 лет в Копенгагене (Дания).

Чем знаменит

Андрей Кофод.

Аграрник и землеустроитель датчанин Андрей Кофод в общей сложности прожил в России 50 лет. Он был автором идеи расселения крестьян из общины на хутора со сведением всей принадлежащей крестьянину земли в единый надел. Она стала одной из основных целей столыпинской аграрной реформы.

Когда Кофод появился в пореформенной России, сельское хозяйство развивалось здесь крайне медленно, опутанное различными «феодальными пережитками». Он одним из первых обратил внимание на факты добровольного выхода крестьян из общины на хутора и оценил общегосударственное значение этих фактов. Книга Кофода «Крестьянские хутора на надельной земле» определила методологию и практическую программу деятельности землеустроительных комиссий, созданных весной 1906 года, а сам он фактически выступил в качестве идеолога столыпинской аграрной реформы.

Кофод составил методику изучения практики разверстаний русских деревень и педантично провёл её в жизнь: снимал копии с приговоров (решений) сельских сходов и разверсточных планов, проанализировал причины неудачных попыток разверстаний, оценил влияние разверстаний на хозяйство и образ жизни крестьян (смена трехполья многолетним севооборотом, повышение молочной продуктивности скота; сокращение пьянства и драк). Кофод даже определил сторонников (например, Земский отдел Министерства внутренних дел) и противников разверстаний (богатые крестьяне, мелкое крестьянство, православные священники, полиция, деревенские женщины) и на основе этих исследований разработал тактику борьбы с сопротивлением. Это были экскурсии крестьян за государственный счет в места удачных разверстаний без участия чиновников (что было особенно важно). Экскурсии пользовались бешеным спросом.

Будучи ревизором Землеустройства, Кофод фактически руководил технической стороной разверстания на местах: лично контролировал процесс, совершая множество поездок в губернии и знакомя иностранные делегации с положением дел. Никто не умел так доходчиво объяснить мужикам от земли цели реформы. Летом 1907 года по поручению князя Васильчикова Кофод написал простым и доходчивым языком брошюру «Хуторское расселение», предназначенную для крестьян. Она «была проглочена Россией» огромным по тем временам тиражом в 500 тысяч экземпляров.

За шесть лет проведения земельной реформы (с 1907 по 1913) в России было образовано более миллиона хуторских и отрубных хо­зяйств, что составило почти восьмую часть всех домохозяев России. Результаты реформы прев­зош­ли все мыслимые и немыслимые ожи­да­ния: уро­жай­ность в стране с 1906 по 1915 год возросла на 14 %, а в некоторых гу­бер­ниях – на 20-25 %.

О чем надо знать

Воспоминания Андрея Кофода «50 лет в России (1878–1920)» в русском переводе впервые были опубликованы в 1997 году московским издательством «Права человека».

Основное внимание в книге сосредоточено на положении крестьян, аграрной реформе и проблеме землеустройства в России. Однако, благодаря литературному дарованию и наблюдательности, автору удалось представить яркую картину жизни в России в начале XX века, включая события войн и революций. Уникальность воспоминаний Кофода состоит в том, что они написаны человеком, воспитанным в европейских традициях и в то же время познавшем на собственном опыте особенности российской бюрократической системы и жизнь русской деревни.

В 2003 году вышел в свет том документальных материалов, переписки и мемуаров «Столыпинская реформа и землеустроитель А. А. Кофод» (составитель А. В. Гутерц).

Прямая речь

О вреде черезполосицы (из брошюры «Хуторское расселение»): «Во всём мире, где крестьяне селились деревнями, домохозяева распределяли полевые земли между собою чрезполосно. Причина чрезполосного дележа угодий, конечно, та, что домохозяева хотели соблюсти полную справедливость в распределении земли. Для этого они делили её с таким расчётом, чтобы каждый хозяин получал земли ближней и дальней, хорошей и плохой в одинаковом соотношении. Забыли при этом только о том, что при таких дележах бывает всем не одинаково хорошо, а одинаково худо.

Каждый крестьянин на своих плечах испытал, что значит возка снопов с дальних полос и доставка туда же навозу, сколько времени пропадает в переездах с полосы на полосу и сколько травы топчется зря при ежегодном дележе покосов. Насколько велика безполезная потеря времени и труда, которая неразрывно связана с чрезполосным землепользованием – это видно из тех громадных разстояний, которые крестьянам совершенно зря приходится делать для обработки их чрезполосных земель. Хозяину десяти десятин в общей деревенской чрезполосице приходится сделать от 2000 до 3000 вёрст ежегодно в одних переходах и переездах со двора на полосы и с одной полосы на другую… Но хуже всего то, что крестьянин лишён возможности постоянно следить за своим полем, когда земли его разбросаны полосками по всему наделу.

Невыгодные стороны чрезполосицы стали обнаруживаться сильнее по мере того, как народонаселение росло и годные для разработки земли разбирались. Каждый неурожай стал вызывать голодовки, которые были тем чувствительнее, чем менее приходилось земли на каждого человека».

3 факта об Андрее Кофоде

Уже в России Кофод освоил русский язык («совсем не лёгкий для западноевропейца») и все свои книги по сельскому хозяйству впоследствии писал по-русски.

За годы, проведенные в Закавказье, Кофод хорошо узнал эту местность и ее население. Его описания быта, национальных традиций, обычаев и религиозных верований армян, грузин, татар, черкесов и прочих народов в конце 1970-х годов были изданы на грузинском языке как исторически ценный источник.

Андрей Кофод одним из первых в России был награждён Знаком отличия за труды по землеустройству. Другие награды: орден Святой Анны II степени (1911), орден Святого князя Владимира IV степени (1916), памятные медали, крест ордена Данеброга (Дания).

Материалы об Андрее Кофоде:

Дважды датчанин Андрей Андреевич Кофод

Биография Андрея Кофода на сайте people.su

История земельного права. В.И. Петров

Статья об Андрее Кофоде в Википедии