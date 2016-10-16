Участники переговоров не смогли найти общее решение по Сирии

Представители России, США и стран Ближнего Востока на переговорах в Лозанне не смогли достичь компромисса ни по одному из трех пунктов обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Египта Ахмада Абу Зайда.

«В ходе встречи в Лозанне обсуждалось три основных момента: поставка гуманитарной помощи, продолжение политического процесса без каких-либо предварительных условий и размежевание террористов от умеренной оппозиции. Встреча не привела ни к какому результату, стороны договорились о продолжении контактов», — рассказал он.

По словам Зайда, некоторые представители стран «боятся потерять влияние на оппозиционные группировки на местах».

В МИД Египта отметили, что особые разногласия возникли из-за режима прекращения огня в Алеппо.

Ранее в МИД России заявляли, что в Лозанне стороны сошлись во мнении относительно необходимости сохранить целостность и независимость Сирии.