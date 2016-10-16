НАСА отказалось продлевать контракт с РФ на доставку космонавтов на МКС

НАСА намерено отказаться от контракта с Роскосмосом на доставку астронавтов к Международной космической станции после 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы американского космического агентства по пилотируемым программам Уильяма Герстенмайера.

На вопрос о продлении контракта на Байконуре он ответил: «Нет, не планируем».

Герстенмайер заявил, что в запланированный срок будет введен в эксплуатацию американский пилотируемый корабль, на котором НАСА будет доставлять своих астронавтов к МКС.

Отметим, разработку корабля ведут американские компании Lockheed, SpaceX и Boeing.