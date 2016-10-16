16 октября 2016, 14:27
В Турции смертник устроил взрыв во время полицейской операции
В турецком Газиантепе на юго-востоке страны террорист-смертник устроил самоподрыв во время проведения полицейской операции. Об этом сообщает CNN Turk.
Группа террористов оказалась заблокирована внутри многоэтажного дома в университетском квартале. Взрыв прогремел во время его штурма.
При теракте пострадали как минимум 10 человек.
На место происшествия приехали машины скорой помощи и полиции.
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