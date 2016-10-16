В зоопарке Гонконга умерла старейшая в мире панда

В зоопарке Гонконга умерла самая старая в мире панда по имени Цзя-Цзя, сообщает ВВС.

Панда была старейшим представителем вида бамбуковых медведей, содержащихся в неволе. Ей было 38 лет.

Ветеринарами, работающими в зоопарке, было принято решение усыпить Цзя-Цзя по этическим соображениям в связи резким ухудшением состояния здоровья.

Власти Гонконга выразили свое сожаление в связи со смертью животного.