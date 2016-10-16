16 октября 2016, 19:12
В зоопарке Гонконга умерла старейшая в мире панда
В зоопарке Гонконга умерла самая старая в мире панда по имени Цзя-Цзя, сообщает ВВС.
Панда была старейшим представителем вида бамбуковых медведей, содержащихся в неволе. Ей было 38 лет.
Ветеринарами, работающими в зоопарке, было принято решение усыпить Цзя-Цзя по этическим соображениям в связи резким ухудшением состояния здоровья.
Власти Гонконга выразили свое сожаление в связи со смертью животного.
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