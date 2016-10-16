Подозреваемого в подготовке теракта на ОИ-2016 забили насмерть

Подозреваемый в подготовке терактов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Валдир Перейра де Роча был забит насмерть другими заключенными в бразильской тюрьме. Об этом сообщает Folha de S.Paulo.

Инцидент произошел 14 октября.

Подозреваемого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии врачи констатировали смерть его головного мозга. Родные де Роча пока не дали согласия на его отключение от аппарата искусственного поддержания работы сердца.

Полиция ведет расследование по факту избиения.

Отметим, де Роча стал одним из 15 подозреваемых в подготовке терактов на Играх-2016. При этом ему не предъявляли никаких официальных обвинений.