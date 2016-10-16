Путин посулил фигу мечтающим об отмене контрсакций

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Индии заявил, что он не видит необходимости в отмене контрсанкций против стран, которые ввели санкции в отношении России. Его слова приводит РИА Новости.

«Фиг им! Сейчас я объясню свою позицию. Это я коротко сказал, но правильно. Теперь я постараюсь раскрыть. Во-первых, я с вами не соглашусь. Это наши контрмеры — это не санкции, а контрмеры, — по защите нашего рынка», — ответил президент на соответствующий вопрос.

По его словам, санкции в финансовой сфере сделали невозможной переакредитацию банков, оставив рынок России открытым.

«С начала 90-х годов сложилась ситуация, что нашим сельхозпредприятиям даже отвоевать часть собственного рынка стало почти невозможно. Мы воспользовались этой ситуацией и приняли определенные меры ограничивающего характера», — заметил Путин. По его данным, при нынешней ситуации в экономике сельхозпроизводство все равно растет, в частности, теперь страна готов экспортировать мясо птицы. Но, по словам Путина, ситуация с овощами и фруктами несколько сложнее, и государство рассчитывает на налаживающиеся отношения с Турцией, откуда скоро пойдет импорт.

Путин подчеркнул, что у него наибольшие сомнения вызывало импортозамещение в промышленности, но все идет по плану, особенно растет высокотехнологичная продукция отечественного производства.