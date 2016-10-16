США и Великобритания предложили ужесточить санкции против РФ

Великобритания и США задумались над введением новых экономических санкций против России, а также Сирии в связи с тем, что обострилась ситуация в районе Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на глав британского и американского внешнеполитических ведомств Бориса Джонсона и Джона Керри.

«Мы не должны снижать давление на режим Асада, Россию и Иран. Мы должны усиливать это давление», — отметил Джонсон, выступая на совместной пресс-конференции после многосторонней встречи по сирийскому урегулированию в Лондоне.

По словам дипломата, это будут, скорее всего, экономические санкции.

Кроме того, Джонсон отметил, что у него возникают сомнения в способности России и режима Асада «выиграть войну в Сирии».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна не собирается отменять коонтрсанкции.