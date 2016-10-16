Китай запустит новую космическую миссию

Китай объявил, что готовится запустить новую космическую миссию «Шэньчжоу-11». В ней примут участие два космонавта, миссия стартует 17 октября. Об этом сообщает «Синьхуа».

Миссия будет направлена на то, чтобы поставить и обустроить постоянную космическую станцию для проживания людей к 2022 году.

Как заявил представитель программы пилотируемых космических полетов КНР У Пин, «все подготовительные процессы уже пройдены». В ходе новой миссии космонавты пристыкуются к обитаемой космической лаборатории «Тяньгун-2». 50-летнему командиру Цзин Хайпэну и Чэнь Дуну предстоит выполнить свою миссию по стыковке с орбитальной лабораторией в течение двух дней. Всего они пробудут на орбите 30 дней. Это рекордное время пребывания специалистов пилотируемых полетов Китая за всю историю национальной космонавтики.