Путин обвинил США в «подглядывании и подслушивании»

Президент России Владимир Путин назвал угрозы США об ответной кибератаке в адрес России несоответствующими международным нормам. Его слова приводит РБК.

«Впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают, что они этим занимаются и в известной степени угрожают, что, конечно, не соответствует нормам международного общения», — отметил российский лидер.

По его словам, в этих заявлениях США нет ничего нового, так как давно известно, что США «за всеми подглядывают и всех подслушивают».

«От наших американских друзей можно ожидать всего чего угодно. Ну что он такого нового сказал? Мы что, разве не знаем, что официальные органы Соединенных Штатов за всеми подглядывают и всех подслушивают?» — спросил президент.

«Это всем хорошо известно, и это уже давно никакой не секрет, свидетельств этому достаточно», — подытожил Путин.

Ранее призыв Вашингтона организовать хакерскую атаку против Москвы прокомментировал МИД РФ, назвав слова вице-президента США Джо Байдена «просто криками как на базаре».