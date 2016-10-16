В США в перестрелке погибла дочь чемпиона-легкоатлета

В американском Лексингтоне в ходе перестрелки была убита дочь трехкратного чемпиона мира по легкой атлетике в спринтерском беге Тайсона Гэя Тринити Гэй. Об этом сообщает lex18.

Перестрелка произошла в районе 4 часов утра 16 октября около ресторана. Как установила полиция, группа людей в двух автомобилях стала стрелять друг на друга. В результате стрельбы Тринити Гэй оказалась убита выстрелом в шею.

Стоит отметить, что дочь Гэя по примеру отца занималась спринтерским бегом, а год назад стала призером чемпионата штата. Ей было 15 лет.