В Литве умер молодой министр образования

В Литве умер министр здравоохранения и член сейма Литвы Юрас Пожела. Об этом сообщает Delfi.

Пожела был госпитализирован в начале августа, у него диагностировали нарушение деятельности пищеварительной системы и боли в желудке. Чиновнику заявили, что у него панкреатит. Его состояние оценивалось как очень тяжелое, но, тем не менее, врачи сохраняли надежду на выздоровление. Политик находился в отделе реанимации и интенсивной терапии Сантаришской клиники.

Пожеле было 34 года.