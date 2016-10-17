Стокгольмский арбитраж вынесет решение по делу «Газпрома» и «Нафтогаза» в марте

Арбитражный суд Стокгольма вынесет свое решение по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» о поставках газа на Украину до 31 марта. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

«В Стокгольме завершились устные слушания в объединенном деле по взаимным искам НАК "Нафтогаз Украины" и российского ПАО "Газпром" относительно контракта на поставку газа в Украину. Слушания длились с 25 сентября 2016 года по 11 октября 2016 года… Окончательное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 года», — цитирует сообщение пресс-службы агентство.

Напомним, что украинская сторона в судебном порядке требует от «Газпрома», в общей сложности, 28,3 млрд долларов. При этом у «Газпрома» также есть претензии к «Нафтогазу». Российская сторона требует от компании Украины выплаты на сумму 38,7 млрд долларов.