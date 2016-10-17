«АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю

C 17 октября «АвтоВАЗ» перешел на сокращенный график работы. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя руководства концерна, четырехдневная рабочая неделя будет действовать до 19 февраля 2017 года.

По словам источника агентства, такое решение было принято в связи с продолжающимся падением рынка.

В конце июля 2016 года стало известно, что «АвтоВАЗ» закончил первое полугодие 2016 года с убытком 27,6 млрд рублей. Основной причиной возросшего убытка было названо обесценивание внеоборотных активов компании из-за низкого использования производственных мощностей.

Глава концерна «АвтоВАЗ» Николя Мор заявил, что, по его мнению, автомобили «Lada» имеют слишком высокую цену даже в бюджетном сегменте. Он пообещал приобретать как можно больше запчастей за российские рубли, что должно привести к некоторому снижению себестоимости автомобилей.