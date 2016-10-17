При взрыве у ГТРК Абхазии погиб житель Ростовской области

Мужчина, погибший при взрыве бомбы у ГТРК Абхазии, был жителем Ростовской области. Об этом сообщил секретарь Совбеза республики Мухамед Килба, передает ТАСС.

«Установлено, что он приехал в республику еще 2 октября. Теракт, который он пытался осуществить, был направлен против конкретного абхазского политика. Преступление почти раскрыто», — добавил Килба.

По его словам, летом ростовчанин приезжал в Абхазию вместе с товарищем, «видимо, с целью рекогносцировки».

Подрыв бомбы произошел около 07:10 мск — погиб смертник, никто из сотрудников Абхазского телевидения и охраны не пострадал.