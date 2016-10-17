17 октября 2016, 14:55
В аэропортах Украины перестанут говорить на русском
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что украинским аэропортам и авиакомпаниям нужно уходить от использования русского языка и советских названий. Об этом сообщается на сайте министерства.
Министр призвал озвучивать информацию с электронных табло, вывесок, указателей или через громкоговорители только на украинском и английском языках.
«Никакой русского языка не должно быть. Это не только вопрос применения государственного языка — это вопрос самоуважения, в первую очередь. Также и работники аэропортов при общении с пассажирами должны пользоваться украинским или английским языками», — отметил Омелян.
Министр призвал отказаться в аэропортах от советских названий до 1 декабря.
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