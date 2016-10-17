В аэропортах Украины перестанут говорить на русском

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что украинским аэропортам и авиакомпаниям нужно уходить от использования русского языка и советских названий. Об этом сообщается на сайте министерства.

Министр призвал озвучивать информацию с электронных табло, вывесок, указателей или через громкоговорители только на украинском и английском языках.

«Никакой русского языка не должно быть. Это не только вопрос применения государственного языка — это вопрос самоуважения, в первую очередь. Также и работники аэропортов при общении с пассажирами должны пользоваться украинским или английским языками», — отметил Омелян.

Министр призвал отказаться в аэропортах от советских названий до 1 декабря.