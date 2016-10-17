Лидер ИГ аль-Багдади смог спастись от авиаудара в Мосуле

За несколько минут до авиаудара по иракскому городу Масул лидеру террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакру аль-Багдади удалось от него спастись. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источники в иракских силах безопасности.

«Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади спасся в последний момент от авиаудара, целью которого стало собрание командиров группировки в Мосуле», — цитирует РИА Новости собеседников агентства.

Однако источники не уточнили, кем именно был нанесен удар: ВВС Ирака, либо международной коалицией.

Ранее сообщалось, что Пентагон одобрил освобождение второго по величине города Ирака Мосула от ИГ и заявил о поддержке действий иракской армии, которая начала наземную операцию по освобождению Мосула от боевиков.

Ожидается, что освобождение города Мосул может стать поворотным моментом в борьбе против террористической группировки «Исламское государство».