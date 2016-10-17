Рябков посулил Вашингтону «ассиметричный» ответ на санкции по Сирии

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о возможности «асимметричного» ответа в случае введения США дополнительных антироссийских акций из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Без ответа любые враждебные действия в отношении России не остаются», — сказал дипломат.

Рябков напомнил, что Москва неоднократно предупреждала, что непременно ответит на изменения в санкционной политике, и не зеркально, а асимметрично.

«Что касается угроз, которые потоком идут из Вашингтона и не прекращаются, ответ наш один: это свидетельство слабости администрации США, отсутствия инструментария, который позволял бы договариваться на долгосрочной основе», — сказал Рябков.

16 октября главы британского и американского внешнеполитических ведомств Борис Джонсон и Джон Керри заявили, что задумались над введением новых экономических санкций против России, а также Сирии в связи с тем, что обострилась ситуация в районе сирийского Алеппо.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила сегодня, что ни одна из стран ЕС не предлагала ввести новые санкции в отношении России в связи с участием российской армии в конфликте в Сирии.

А глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сомнения в том, что санкции против России из-за ситуации в Сирии принесут положительный результат.