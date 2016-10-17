Гособвинение обжалует приговор сыну вице-президента «Лукойла»

Приговор сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову, которому назначили обязательные работы за оскорбление полицейских по делу о гонке по Москве на Mercedes-Benz Gelandewagen, будет обжалован прокуратурой. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Гособвинение недовольно приговором и будет обжаловать», — сказал прокурор.

Напомним, 17 октября суд признал виновными в оскорблении сотрудников полиции Шамсуарова и двух его подельников. Обвинение по статье об угрозе применения насилия в отношении представителей власти с них было снято.

Шамсуаров и Дмитрий Усков своей вины не признали, Абдувахоб Маджидов признал вину частично, признав, что позволил себе оскорбительные реплики в адрес полицейских. Однако он отрицает, что угрожал им. В результате он был оправдан.