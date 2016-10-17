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17 октября 2016, 17:36
Лондон происшествия Шри-Ланка

Сын экс-министра Шри-Ланки найден мертвым в Лондоне

Лондон
Лондон
jennyatwater.com

Адил Бакир Маркар — сын бывшего высокопоставленного чиновника Шри-Ланки — был найден мертвым в своей комнате кампуса Лондонской школы экономики. Предположительной причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом пишет газета Evening Standard

Друзья 25-летнего Маркара рассказали о том, что он не отвечал на их звонки, после чего решили проверить, все ли с ним в порядке, и обнаружили его без признаков жизни. До этого он жаловался на недомогание и сообщил, что идет принять парацетомол. 

Его смерть стала для всех неожиданностью. Друзья Маркара сообщили о случившемся его семье по телефону. 

Издание отмечает, что многие пророчили ему большую политическую карьеру в Шри-Ланке.

Адил Маркар учился по специальности «политология» в магистратуре престижного университета Великобритании. Такую возможность он получил благодаря стипендии Chevening, дающей возможность обучения в британских вузах перспективным гражданам из стран Британского Содружества.

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