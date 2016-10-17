Российские банки урезали лимиты по кредиткам до годового минимума

В течение последних месяцев российские банки планомерно понижали лимиты по кредитным картам, пытаясь обезопасить себя от роста неплатежей населения по кредитам. В сентябре средний размер лимита достиг 49,1 тысячи рублей — то есть впервые с начала года оказался ниже 50 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С марта по сентябрь коэффициент просроченной задолженности вырос с 16,6 до 19,8%. Снижать размер лимита по кредиткам банки начали еще в мае, и за последние четыре месяца сокращение составило 17%, то есть в среднем около 10 тысяч рублей.

В большей степени эта тенденция затронула заемщиков возрастных групп 25-29 лет, 30-39 лет и старше 65 лет. Наименьшее снижение лимитов зафиксировано по кредитным картам заемщиков моложе 25 лет и в возрастной группе 50-65 лет.

При этом выдача новых кредитных карт и размер предоставляемых по ним кредитов не претерпели существенных изменений.