На двух химзаводах BASF в Германии произошел пожар

Несколько человек пострадали, один пропал без вести в результате пожаров на заводах немецкого химического концерна BASF, говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Около 11:30 по местному времени (12:30 мск) на предприятии в городе Людвигсхафен (земля Рейнланд-Пфальц), где расположена штаб-квартира компании, произошел взрыв. По неизвестной причине он случился во время работ на трубопроводе, затем последовал пожар. Количество пострадавших неизвестно, говорится лишь, что их несколько человек.

Власти просят местных жителей не открывать окна из-за опасности химического отравления.

Как пишет Sueddeutsche Zeitung, ранее сегодня произошла авария на другом предприятии BASF в городе Лампертхайм (земля Гессен). Около 9:30 мск вспыхнул один из фильтров, пострадали четыре человека, они были госпитализированы.