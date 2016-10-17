В интернете появилось видео пожара на химическом заводе BASF в Германии

В интернете было опубликовано видео с места взрыва на предприятии немецкого химического концерна BASF в городе Людвигсхафене.

Ранее стало известно, что на заводе произошел взрыв. По невыясненной пока причине он случился во время работ на трубопроводе, затем последовал пожар. Количество пострадавших неизвестно, говорится лишь, что их несколько человек. Один работник завода пропал без вести.