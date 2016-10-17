Осужденного за убийство Политковской попросили оклеветать Березовского

Андрей Виканов — адвокат Сергея Хаджикурбанова, осужденного по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, утверждает, что его подзащитного склоняют назвать заказчиком преступления погибшего бизнесмена Бориса Березовского. Об этом сообщает «Медиазона».

«Просят из Москвы [дать] показания на Березовского, Хож-Ахмед Нухаева, Гайтукаева. Что им заказал Березовский убить Политковскую», — сообщил защитник.

Со слов Хаджикурбанова, разговор на эту тему с неизвестными «сотрудниками» состоялся около месяца назад. Адвокат предполагает, что это были сотрудники ФСБ РФ.

Кроме того, говорит адвокат, на Хаджикурбанова оказывается давление и по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова. По его словам, от Хаджикурбанова требуют дать какие-то показания.

Бывшего сотрудника РУБОПа Сергея Хаджикурбанова приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима в 2014 году. Его признали одним из организаторов убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.