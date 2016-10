Бейонсе поранила ухо на концерте

Американская певица Бейонсе поранила ухо во время выступления в Нью-Йорке. Как пишет Mashable, на концерте длинная коса исполнительницы зацепилась за сережку и вырвала ее.

Как видно на записи выступления, ухо стало кровоточить, однако артистка лишь провела пальцами по мочке, не прерывая концерт.

Инцидент произошел 15 октября на благотворительном концерте Tidal X 1015. Помимо Бейонсе в нем участвовала Ники Минаж и другие певицы.

Beyoncé x #TidalX1015 Even with an ear bleeding. Queen 👑pic.twitter.com/yETFkldLFY