17 октября 2016, 11:54
Бейонсе поранила ухо на концерте
Американская певица Бейонсе поранила ухо во время выступления в Нью-Йорке. Как пишет Mashable, на концерте длинная коса исполнительницы зацепилась за сережку и вырвала ее.
Как видно на записи выступления, ухо стало кровоточить, однако артистка лишь провела пальцами по мочке, не прерывая концерт.
Инцидент произошел 15 октября на благотворительном концерте Tidal X 1015. Помимо Бейонсе в нем участвовала Ники Минаж и другие певицы.
Beyoncé x #TidalX1015 Even with an ear bleeding. Queen 👑pic.twitter.com/yETFkldLFY— BADGALDODO (@DorianeADV) 16 октября 2016 г.
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