Стоимость нефти снизились из-за расширения буровых установок в США

Зафиксирована отрицательная динамика мировых цен на нефть 17 октября. Снижение стоимости «черного золота» происходит по причине публикации данных нефтегазовой сервисной компании США Baker Hughes, свидетельствующих об увеличении количества американских буровых установок. Также падение цен на нефть связано с укреплением курса доллара по отношению к другим валютам.

Цена на декабрьские фьючерсы нефтяной марки Brent снизилась до 51,76 доллара за баррель (снижение на 0,1%), сделки на нефть марки WTI с поставкой в ноябре по цене — 50,17 доллара за баррель (снижение на 0,28%) по состоянию на 10:10 мск 17 октября 2016 года.

Согласно опубликованным данным Baker Hughes, на 14 октября число буровых установок в США увеличилось на 15 единиц (4 буровых и 11 газодобывающих), и теперь составляет 539 единиц (432 буровых, 105 газодобывающих), передают РИА Новости.

Увеличение числа установок отражаются на ожиданиях инвесторов возможного роста объемов нефтепроизводства в США, что может нарушить баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.