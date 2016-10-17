Китайский чиновник приговорен к смертной казни за взятки в 31,7 млн долларов

Бывший заместитель главы отдела угольной отрасли Государственного управления по делам энергетики КНР Вэй Пэнъюань приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года по обвинению в коррупции. Как сообщил интернет-портал SINA, он признан виновным в получении взяток на сумму 212 млн юаней. Это около 31,7 млн долларов.

Вердикт об отсрочке дает приговоренному к смертной казни шанс на замену высшей меры пожизненным или длительным тюремным заключением.

В апреле 2016 года верховный народный суд и верховная народная прокуратура Китая приняли закон, согласно которому была определены четкие стандарты и размеры взяток. Ранее они указывались расплывчатыми определениями — «большое количество денег», «огромная сумма денег» и «чрезвычайно огромная сумма денег».

Ответственность за взятку размером 3 млн юаней (463 тысячи долларов) подразумевает смертную казнь. Отсрочка на два года может быть дана в силу смягчающего обстоятельства — сотрудничества со следствием.