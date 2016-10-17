Великобритания выпала из пятерки привлекательных для инвесторов стран

Великобритания впервые с 2009 года не смогла войти в топ-5 наиболее привлекательных для инвестиций стран. Об этом сказано в докладе ​Global Capital Confidence Barometer от Ernst & Young (EY), сообщает Bloomberg.

В этом году в пятерку вошли США, Китай, Германия, Канада и Франция.

«Brexit является хорошим примером роста геополитических изменений, которые усложнят международные инвестиции», — подчеркнул заместитель руководителя по оказанию консультационных услуг Стив Кроускос из EY.

Он предположил, что в следующем году Великобритания вернет свои позиции, поскольку 90% опрошенных руководителей компаний считают, что в 2017 году рынок стабилизируется. Однако в краткосрочной перспективе наблюдается некая неопределенность, что дает инвесторам пищу для размышлений.

Кроускос предположил, что в следующем году будет сделан акцент на более мелкие сделки в потребительском секторе и розничной торговли промышленных товаров, в сфере технологий, автомобильной, нефтяной и газовой промышленности.

«Великобритания по-прежнему остается сильным игроком с развитой экономикой, большими талантами, огромными активами и длинной историей инноваций и успеха», — отметил представитель EY.

Доклад был написан на основании опроса 1700 руководителей компании в 45 странах мира с августа по сентябрь 2016 года.