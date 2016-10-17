Российский посол написал британским парламентариям письмо по Сирии

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко написал открытое письмо британским парламентариям по сирийскому вопросу, в котором ответил на обвинения в адрес российской стороны о преднамеренном нанесении ударов России по гражданским лицам в Сирии. Послание опубликовано на официальном сайте посольства РФ.

«10 дней назад Посольство России официально запросило у Форин Офиса информацию о доказательствах, подтверждающих указанные утверждения Б.Джонсона (глава МИД Великобритании). В противном случае мы будем рассматривать эти утверждения как наглую ложь, призванную обеспечить защиту "ан-Нусре" (террористическая организация, запрещенная в РФ) и, возможно, британским военнослужащим, находящимся в Сирии. Суть полученного нами ответа сводится к тому, что такими доказательствами британская сторона не располагает», - заявил Яковенко.

Посол также отметил, что недопустимо делать серьезные обвинительные заявления в адрес России, ссылаясь на источники в социальных сетях.

«Это не может не вызывать удивления, поскольку серьезные обвинения должны подкрепляться серьезными доказательствами. Посольство также запросило Форин Офис направить нам эту информацию из социальных сетей, которой пользовалось британское правительство. Мы ждем ответа», - пишет российский посол.

Яковенко также высказывает удивление, почему Лондон не поддержал предложение спецпредставителя генсекретаря ООН по Сирии Стефана де Мистуры вывести боевиков «ан-Нусры» из восточной части Алеппо, что позволило бы «обеспечить устойчивое перемирие и гуманитарный доступ ко всем нуждающимся, а в конечном счете, нормализовать ситуацию вокруг всего Алеппо».

Российский дипломат подчеркнул, что, благодаря целенаправленным действиям России по борьбе с терроризмом, удалось добиться внушительных успехов на территории Сирии: «С тех пор было уничтожено 35 тысяч террористов, большинство из которых были иностранцами, заключить перемирия на местном уровне с более чем 700 населенных пунктов при содействии российских военных, создавших Центр по примирению противостоящих сторон».

Он также подчеркнул, что, если бы не действия РФ, на территории Сирии уже бы полностью сформировалось террористическое государство, «которое представляло бы прямую угрозу безопасности России и Европы».

«Мы привержены борьбе с терроризмом и с этого пути не свернем», — отмечает Яковенко.

Напомним, что ранее Джонсон заявил о доказательствах виновности России «за зверства» в Сирии. Он призвал британцев устроить демонстрацию у посольства РФ в Великобритании.