Минфин Великобритании переложил ответственность за блокировку счетов RT на банки

Блокировка счетов телеканала RT не является новой санкцией против России. Решение о предоставлении услуг клиентам принимаются самими банками Великобритании, где они обслуживаются, на основании собственного анализа ситуации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в минфине Британии.

«Мы можем подтвердить, что с февраля 2015 года в отношении России правительством не было введено новых санкций или обязательств, и что решение о том, кому предоставлять услуги, принимают сами банки на основании собственного анализа ситуации», — заверил источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что «решение о введении санкций в отношении отдельных лиц или компаний принимает Европейский совет, и затем дело за отдельными членами ЕС, в нынешнем случае — Великобритании, а именно Минфина страны, как воплотить это на национальном уровне. После этого банки вынуждены применять эти правила».

Ранее в своем Twitter главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что все счета компании заблокированы в Великобритании. Такое решение британские банки предположительно приняли из-за опубликованного доклада Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне и Центра исследования демократии в Софии. Согласно материалам доклада Россия, используя Sputnik и RT, получает контроль над информацией в мире.