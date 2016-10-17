Эксперт Алексей Портанский: Резолюция ЮНЕСКО по Иерусалиму – немыслимо дремучий шаг

Резолюция ЮНЕСКО по Иерусалиму, отрицающая связь еврейского народа с Храмовой горой, глубоко невежественна. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Facebook Алексей Портанский, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН.

«Это действительно немыслимый по своей дремучести шаг ЮНЕСКО. Объяснение может быть одно: в ООН, а теперь и в ее организациях, существует антиизраильское большинство, включающее страны третьего мира, значительная часть из которых – арабо-мусульманские. При этом страны христианского мира, в частности, европейские занимают стыдливую позицию умолчания, потворствуя антиизраилькому натиску упомянутых стран.

В этих условиях совершенно непонятно, зачем нужно было России поддерживать эту безумную резолюцию», – отметил Алексей Портанский.

Уточняя свою мысль, он напомнил: «Первый храм на Храмовой горе был сооружен, если не ошибаюсь, в IX веке до.н.э. Пророк Магомед родился в 571 году н.э., и позднее дал миру ислам. Т.е. для иудеев Храмовая гора стала священной почти за полторы тысячи лет до появления ислама.»

Аркадий Дубнов, эксперт по странам экс-СССР, связывает решение Москвы поддержать резолюцию не с желанием действовать против Израиля, а с желанием выступить против позиции США: «Забавно, что не столько антиизраильское решение, сколько антиамериканское: на войне, как на войне, вы с британцами, мы – с иранцами».

«Еще одна постыдная страница в истории российской дипломатии: Россия в компании с Китаем, Алжиром, Бангладеш, Марокко, Оманом, Ливаном, Катаром, Ираном, Мексикой и проч. поддержала предложенную Египтом и Палестиной резолюцию, отрицающую связь евреев с Храмовой горой в Иерусалиме.

Ума не хватило воздержаться или указания со Смоленской нужного не пришло, а может просто "дебилы, б*...", как говаривает наш главный дипломат?...

С нетерпением жду комментария Мария Захарова (Maria Zakharova), обычно оперативно успевающей устыдить всякие там британские Форин офисы

И кстати, хорошо бы справиться перед этим у Д.С. Пескова, - доложили ли уже об этом президенту России...», – написал Аркадий Дубнов в своем блоге.

О том, что исполком международной организации ЮНЕСКО принял резолюцию по Иерусалиму, отрицающую связь еврейского народа с Храмовой горой, стало известно в конце прошлой недели. В резолюции говорилось об особой связи ислама с Иерусалимом, без упоминания о правах евреев на святыни этого города.

Резолюцию поддержали делегации России, Китая, Алжира, Бангладеш, Марокко, Омана, Ливана, Катара, Ирана.

В связи с происшедшим главный раввин Росси Берл Лазар заявил: «Должен честно и недвусмысленно заявить: последняя резолюция ЮНЕСКО по Иерусалиму является оскорблением чувств всех верующих евреев и полностью подрывает в наших глазах авторитет этой организации.»

Он добавил, что шокирован голосованием российской делегации. «Весьма странно, что Россия, для которой так важно сохранение исторического наследия и которая до сих пор вела последовательную борьбу против любых фальсификаций истории, поддержала на этот раз откровенную фальшивку…», – приводит сайт журнала «Лекаим» его слова.