Экспертиза «Полит.ру»: Убийство Моторолы могло быть зачисткой местой элиты

Убийство одного из командиров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, могло быть связано с «зачисткой» местной элиты. Такую гипотезу допускает Михаил Комин, эксперт Центра стратегических разработок. На своей странице в социальной сети Facebook, размышляет, чем объясняется случившееся: «Зачистка местной элиты или партия войны?»

Андрей Горянов, генеральный продюсер Русской службы Би-би-си – BBC Russian, в ответ на это процитировал приведенное СМИ высказывание главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко: «Глава ДНР Захарченко об убийстве ополченца "Моторолы": Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну, "теперь ждите"».

Политолог Екатерина Шульман не согласилась с этим утверждением. По ее мнению, на той территории, где это случилось, не действуют подчиняющиеся украинским властям силы.

Рафаэль Сатаров, политолог, также высказал ряд предположений: «Во всяком случае, ситуация очень интересная. Или зачистка, или борьба среди полевых, так как несколько раз проходили информации о том, что бизнес интересы Захарченко (точнее его супруги) и Моторолы сталкиваются. Рейдерство и торговля гумпомощи дают им хорошие капиталы.»

Об убийстве Павлова стало известно в ночь на 17 октября. Сообщалось, что он был убит в лифте собственного дома, где сработало взрывное устройство. Глава ДНР Захарченко уже заявил, что заказчики убийства установлены и что само убийство может привести к обострению обстановки в регионе.