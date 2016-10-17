«Гелендваген» Шамсуарова изъяли как вещдок

Автомобиль «Мерседес-Бенц G63 AMG» («Гелендваген»), принадлежащий московскому нарушителю Руслану Шамсуарову, «признан вещественным доказательством и служил средством совершения преступления», поэтому и был конфискован в пользу государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы, который и вынес решение по делу Шамсуарова, передает«Интерфакс».

«На основании п. 1 ст. 81 УПК РФ (вещественными доказательствами признаются любые предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления) автомобиль подлежит конфискации в доход государства», — сообщили в пресс-службе.

Сегодня суд также приговорил Шамсуарова к 300 часам обязательных работ за оскорбление сотрудников полиции.

Руслан Шамсуаров — сын вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова.

В мае Руслан вместе с друзьями устроили гонки с полицией, транслируя происходящее в Periscope.