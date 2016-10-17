Патриарху Кириллу в Лондоне подарили щенка корги

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу прихожане Успенского кафедрального собора Русской православной церкви в Лондоне подарили щенка породы корги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова.

«Прихожане собора подарили патриарху щенка корги. Он увезет его с собой в Москву», — сказал Волков.

Первый визит патриарха в Великобританию приурочен к празднованию 300-летия русского православия на Британских островах. Помимо участия в церковных торжествах, архипастырь возглавил воскресную литургию в Успенском кафедральном соборе Сурожской епархии РПЦ в Лондоне.

Корги являются любимой породой английского королевы Елизаветы II и необыкновенно популярны в Великобритании. Ожидается, что патриарх Кирилл встретится с королевой, как и с главой англиканской церкви, во время своего визита.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко выступила с критикой этой встречи, назвав патриарха бывшим агентом КГБ, который поддерживает «российскую агрессию». Об этом пишет «Общественный контроль».

Украинский посол подчеркнула, что приглашение Елизаветы II «рискует узаконить российскую внешнюю политику в глазах всего мира».