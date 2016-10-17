Белый дом пригрозил Москве финансовым ответом на кибератаки

Вашингтон может ввести новые финансовые санкции в отношении России из-за недавних кибератак, которые США приписывают связанным с Москвой хакерским группам. Такое заявление сделал официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

По его словам, президенту США Бараку Обаме доступен «спектр ответных мер, не ограничивающийся киберсферой», — например, финансовые санкции. Однако, как тут же отметил Эрнест, свой выбор американский лидер пока не сделал.

В любом случае, пояснил представитель Белого дома, администрация США не собирается заранее обнародовать свое решение об ответных мерах в отношении России.

Напомним, ранее лидер РФ Владимир Путин назвал угрозы американской стороны по поводу якобы совершенных «российскими хакерами» атак не соответствующими нормам международного общения.

14 октября СМИ сообщили о готовящейся в ЦРУ беспрецедентной кибератаке на Москву — в качестве ответа на те хакерские действия, организация которых приписывается российским властям. Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя это сообщение, назвал поведение американской спецслужбы граничащим с хамством.