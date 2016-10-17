В ДНР сообщили об атаке украинских силовиков

В районе населенного пункта Ленинское на юге самопровозглашенной ДНР идет бой между ополченцами и украинскими силовиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства обороны ДНР.

«Сегодня противник в районе населенного пункта Ленинское после артиллерийской и минометной подготовки с 08.00 предпринял очередную попытку силами до роты атаковать наши позиции. Сейчас идет бой, противник несет потери», — сказал представитель Минобороны ДНР.

Он также сообщил, что в нападении участвуют нацбатальон «Азов» и иностранные наемники.

В настоящее время есть информация о том, что украинские военные потеряли пять человек и еще десять ранено.

Ранее сегодня стало известно, что власти республики установили заказчика убийства ополченца Арсения Павлова, известного под позывным Моторола.

Власти ДНР назвали его убийство терактом.

«Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну. Теперь ждите», — заявил глава ДНР Александр Захарченко.