Мемория. Михаил Друян

17 октября 1911 года родился Михаил Друян, оператор-постановщик советских мультфильмов.

Личное дело

Михаил Захарович Друян (1911—2000) родился в Харькове. Подростком один, без денег уехал в Москву, бродяжничал в столице.

«Я был беспризорником, — вспоминал Друян. — Ни профессии, ничего абсолютно нету. Спал на бульварах иногда, на Петровке». Мечтал о работе в цирке или в кино, однако его не брали.

В 1932 году пришел на только что созданную студию «Мостехфильм». Был принят, вероятно, при содействии родственника, который работал в секретариате Надежды Крупской, — та была одним из организаторов студии.

Работал ассистентом оператора в мультипликационном цехе. Снимал первые советские агитационные мультфильмы. Вспоминал: «Меня прикрепили к оператору хорошему, Феде Гольцову. И он ко мне как-то проникся уважением, отношением — всем. Ну и я, конечно, из кожи вон лез. Меня это интересовало, и там я поднатаскался в мультипликации».

В то время оператор сидел на стремянке под потолком и вручную крутил ручку киноаппарата, снимая так каждый кадр. «Но удовольствие было колоссальное», — рассказывал Друян.

Его первой самостоятельной работой стали рисованные титры к комедии «Веселые ребята» (1934).

В 1936 году по рекомендации коллег-операторов Друян был принят на новую студию «Союзмультфильм».

В 1941 году добровольцем ушел на фронт, прошел всю войну в составе Отдельного мотострелкового батальона особого назначения. Вернулся в Москву в декабре 1945 года, в январе 1946-го уже снова работал на «Союзмультфильме».

Отмечал: «Я на студии проработал пятьдесят лет. Операторов-мультипликаторов нигде не готовили, они вырастали из наших ассистентов. Молодые режиссеры, как приходили, просились со мной работать. <…> И я часто ночевать оставался. Мне жена (она тоже на студии работала) приспособила на столе подушку, чтобы, когда много работы, я не уезжал».

В 1975 году стал заслуженным работником культуры РСФСР. Это единственное почетное звание оператора.

Продолжал снимать до середины 1990-х, когда ему было уже за восемьдесят.

В 1996 году перенес инсульт и больше не смог продолжать работу.

Михаил Друян умер 12 июля 2000 года. Похоронен на Донском кладбище в Москве.

Чем знаменит

Легендарный оператор, снявший более 300 советских и российских мультфильмов, среди которых «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Дюймовочка», «Вовка в Тридевятом царстве», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух и день забот», «Ограбление по…», «Халиф-аист», «Жил-был пес». Был одним из самых неутомимых операторов анимации в мире. Рассказывал: «[Режиссер] Федя Хитрук бывал за границей часто — ездил на конкурсы, он мне сказал прямо: "Миша, столько, сколько ты снял, столько ни один человек в мире не снял"».

О чем надо знать

Гордился тем, что в 1980-х папа Римский Иоанн Павел II рекомендовал всем родителям воспитывать детей на советских мультфильмах. «Мне рассказывал Лев Константиныч Атаманов — замечательный режиссер, с которым я все [его] фильмы снял, — говорил Друян. — Он был в Париже на фестивале и там папа Римский детям пропагандировал, чтобы смотрели советские фильмы. Они несут добро, они воспитывают. Он когда приехал и рассказывал, было очень трогательно». В то же время сокрушался, что РПЦ хочет отнять у «Союзмультфильма» здание музея анимации.

Прямая речь

О дебюте в анимации (интервью программе «Мария, Мирабела», 1996): «Первое, что я снял, мне запомнилось. Мы делали картину "Веселые ребята". Я на "мультфильме" [мультипликационной студии] снял титры — там же игровые титры в начале. И вот мне поручили, чтоб я привез на студию, то, что получилось. Я пришел в комнату. Сидит Григорий Александров и Орлова. И оператор Нильсен. Они довольны, я доволен — я себе места не нахожу вообще. Любовь Орлова меня даже в щечку чмокнула. И это было мое начало, первое мое крещение».

О вкладе оператора в мультфильм (там же): «Есть съемочный лист, и соответственно оператор должен точно уложиться в то, что придумал мультипликатор, режиссер, какая реплика, насколько она рассчитана по фонограмме — но это, в общем-то, техническая работа. Оператор должен внести и свой творческий вклад, свое что-то. А как это возможно? Прежде всего, оператор знакомится со сценарием. Часть предложений дает сам режиссер, а часть я уже дополняю всякими эффектами световыми. Например, "Снежная королева", "Золотая антилопа" — брызги эти все… [Дальше идет] проба на цвет, чтобы тот цвет, который задуман, получился на экране. Есть фильмы простые, где работа чисто механическая. Но у меня, слава богу, таких фильмов было мало, потому что это неинтересная работа».

О любимом мультфильме (там же): «Люблю больше смешные фильмы. Я по натуре и сам стараюсь не унывать. Вот мы сделали с Эдуардом Назаровым фильм "Жил был пес" — это свадьба украинская. Вы знаете, я этот фильм так люблю, и все, кто подходит и видит его у меня на стенке в комнате, говорят: "О, ну это же замечательный фильм"».

Об отношении с коллегами по цеху (цитата по Promultik.ru): «В мультипликации вообще нет этого — зависти, вражды. Все друг за друга переживают, все любят друг друга. Если в игровом кино, допустим, случается конкуренция, ревность, то здесь… Мультфильм же не сделаешь, если плохая атмосфера. На "Союзмультфильме" все друг за друга были горой».

О том, что в Америке он давно был бы миллионером (там же): «Знаете, я и так доволен. Я теперь убедился: эти фильмы будут [жить] очень долго. Я умру, а дети смотреть будут то, что мы сделали. И дети детей тоже».

5 фактов о Михаиле Друяне

Стоял у истоков советской анимации, вспоминал, что когда были основаны курсы мультипликаторов, у входа на студию стояла очередь из художников, которые хотели себя попробовать в рисованном кино. Из них подбирали наиболее талантливых ребят.

За время работы подготовил четырех операторов мультипликации. Все они в разное время были у Друяна ассистентами, вернее, ассистентками.

Иногда в мультфильмах, где у персонажей очень сложные движения, снимал актеров, кадры с которыми потом отрисовывали художники. Эта техника называлась эклер. «Но этим не злоупотребляли, это вообще уже считалась крайняя мера», — рассказывал оператор.

В 1990-х, несмотря на возраст, хотел снимать, как и раньше, но часто находился, по его словам, «в простойном положении» из-за отсутствия у студий денег.

Последним мультфильмом Друяна стал «Полифем, Акид и Галатея», снятый в 1995 году по мотивам греческих мифов. «Тем, кто у меня спрашивает, я говорю, что это эротический фильм. Сразу у них на устах улыбка. Потому что мультипликации это несколько несвойственно. Но интересный фильм», — рассказывал Друян.

Материалы о Михаиле Друяне:

Биография в Википедии

Биографическая справка Animator.ru

Справка на Promultik.ru

Интервью Друяна программе «Мария, Мирабела»