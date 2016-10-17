Вице-президент Афганистана ранен талибами

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) ранили вице-президента Афганистана генерала Абдул-Рашида Дустума, сообщает агентство Khaama Press.

Как сообщил глава правительства страны Абдулла Абдулла, ранение легкое, здоровью политика ничего не угрожает.

Дустум вместе с конвоем службы безопасности попал в засаду в районе Гормач провинции Фарьяб, захваченном талибами несколько дней назад.

По данным агентства Anadolu, во время атаки на конвой погибли 15 военнослужащих, еще 20 были ранены.