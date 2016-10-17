Защита Шамсуарова заподозрила полицию в подделке доказательств

Защита Руслана Шамсуарова — сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова, подозревает полицейских, которые задержали Шамсуарова-младшего после гонок по Москве, в фальсификации доказательств. Об этом сообщает «Интерфакс».

Цитаты адвоката о фальсификации агентство не приводит.

Гагаринский районный суд сегодня приговорил Шамсуарова к 300 часам обязательных работ за оскорбление сотрудников полиции. Также в доход государства изъят его «Мерседес Гелендваген».

Шамсуарова также обвиняли в применении насилия в отношении полицейских, по этой статье его оправдали.

«Главный вопрос, который сегодня решался — было ли насилие в отношении полицейских. Это обвинение было изначально бредовое и принципиально важно, что суд в этом разобрался», — заявил защитник Шамсуарова Михаил Доломанов.

Прокуратура намерена обжаловать приговор, добиваясь его ужесточения.