Россия и Белоруссия определились с ценой на газ

Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал о достижении соглашения по цене на газ между Россией и Белоруссией, передает телеканала «Россия 24».

«Что касается ситуации по задолженности за газ, которая возникла в этом году, сейчас могу сказать, что мы нашли решение. Все условия оговорены, ключевое из этих условий — что все задолженности будут погашены, и газ будет оплачиваться по цене в соответствии с соглашением по формуле, которая действовала до этого времени», — говорит Новак.

Ранее сообщалось, что стороны урегулировали вопрос в нефтегазовой сфере. 10 октября российский и белорусский премьер-министры Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков провели телефонные переговоры, в результате которых подтвердили актуальность прошлогоднего способа ценообразования на поставки газа.

До этого Белоруссия на 50% повысила тарифы на транзит российской нефти через территорию страны.